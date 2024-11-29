恢復一簽多行　零售業界料人流轉化為消費力需時

聖誕將至，深港一簽多行下周日(12月1日)恢復。政府及零售業界都對恢復一簽多行表示歡迎，零售業界相信，來港人流會增加，雖內地沒有聖誕假期，但也相信香港的氛圍能吸引旅客前來。

零售管理協會主席謝邱安儀接受傳媒訪問時表示，相信恢復一簽多行能增加訪港人流，但旅客的消費模式已經有所轉變，來港已經不過分注重消費，業界亦會盡力轉型，以配合旅客消費的轉型。謝邱安儀還表示，要將人流轉化為消費力仍需要時間，但今次是一個良好的開始。

對於即將到來的聖誕假期，謝邱安儀指，雖內地並無相應的假期，不過過去也有不少內地旅客來港感受聖誕氣氛，相信恢復一簽多行能對香港聖誕節的旅遊市道帶來幫助。她續指，業界一直在靈活變化，商戶亦願意針對人流與生意相應延長服務時間。對於港人北上，她則表示，已成趨勢，希望一簽多行未來可以擴展到大灣區其他城市，以便更多旅客訪港。

政府對此也表示，個人遊旅客是推動香港旅遊和相關行業發展的重要動力。恢復與深圳的一簽多行，並擴展至適用於非深圳戶籍的居住證持有人，會大大增加訪港人數，可進一步刺激香港旅遊、零售和餐飲業等，為香港經濟注入新動能。