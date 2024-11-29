台導彈維修車失事衝落斜坡2傷　司機疑疲勞駕駛

台軍一輛疑似運載愛國者導彈裝備的維修車，周四（28日）下午駛經台東時發生翻車事故，車上2人自行脫困，無生命危險。當地居民透露，涉事路段很少發生車禍。有前軍官表示，不排除司機疲勞駕駛肇事。空軍司令部回應指，司機及車長輕微外傷，已由救護車送往醫院診療，正在調查事故起因。

事發於台11線96公里台東縣長濱路段，涉事軍用卡車翻落斜坡。事發後軍警趕往處理封鎖現場，並出動拖吊車前往吊掛。當地居民受訪時稱，起初不知道究竟失事的是甚麼車輛，想靠近查看但被禁止。被問事發路段是否經常發生車禍，居民直言很少，因該路段其實很直，猜測可能是司機打瞌睡。

空軍司令部同日下午5時發新聞稿稱，涉事的是一輛隸屬防空部維修車，事後該部已派專人前往現場調查及協助處理拖吊作業，釐清肇因，將要求各單位落實行車勤前教育、車輛檢查等，並提高司機防險警覺與應變演練，避免再發生同類事件。前空軍副司令張延廷對台媒表示，部隊目前很缺人，但仍要完成軍方各項演訓任務，難免會出現超負荷的狀況，可能因部隊休息時間不足，導致路上風險增加。他又指，幸好出事的是維修車，如車上運載的是導彈，不論受損或報廢均會造成巨大損失。