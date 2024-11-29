義工截停貨車揭逾500狗擠鐵籠　當局稱依法處理狗販子

河南近日有義工發現，一輛載有大量貓狗的貨車留下「血路」，疑送往屠宰場並供人食用。義工稱截至周四（28日）下午，貨車一直扣押在當地農業農村局，又質疑檢疫人員動作粗暴。河南駐馬店市警方表示，正在調查此案。駐馬店市慎水派出所工作人員則稱，相關部門正安置這批犬隻。

駐馬店市正陽縣一輛滿載500多隻狗的貨車周一（25日）被義工截停，疑似無檢疫證明，引發廣泛關注。內媒周五（29日）引述義工楊女士指，這批狗來源不明，貨車上更有寵物狗。駐馬店市流浪小動物保護協會會長蔣麗到場時，發現每個20至30厘米長的鐵籠內都擠着3、4隻狗，「一隻壓着一隻，有的還在流血」；又指大部分都不是肉狗，除了流浪犬還有品種狗，有些脖上還拴有項圈。

多名義工提到，狗販子周三（27日）與義工在溝通時，曾發生肢體衝突。義工又質疑，當局檢疫流程疑似不規範，有人用捕捉夾夾住狗頭，拽出籠子並摔在地上，一腳踩住狗身使其不動。正陽縣縣委宣傳部人員周四（28日）證實運狗貨車一事，檢疫確認全部沒有病，準備移交案發地處理。執法部門正調查該貨車是否涉及違法運輸，會依法處理狗販子。至於義工反映的檢疫人員摔狗問題，宣傳部人員稱是防止工作人員檢測採樣時被狗咬傷。