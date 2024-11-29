反罪惡行動打擊黑幫收入來源　拘逾500人最細12歲

執法部門於本周二(26日)起一連三日在全港各區展開代號為「逸影」的反罪惡及反三合會行動，重點打擊涉及三合會及有組織犯罪集團的非法活動及切斷犯罪分子的收入來源。在整個行動當中，人員突擊搜查全港各區多個懷疑非法場所及罪案黑點，共搗破15個懷疑非法賭檔、1個懷疑無牌酒吧、1個懷疑非法放債集團及多個懷疑賣淫場所。

警員根據情報分析及深入調查，於本周二在八鄉區截查一名可疑男子，並在其身上檢獲約2公斤懷疑「冰」毒。經初步調查，該名36歲外籍男子涉嫌「販毒」被捕。人員其後搜查在該名男子位於錦田公路的住所，並在內檢獲19.5公斤懷疑可卡因及9.5公斤懷疑「冰」毒。單位內一名51歲外籍男子及另一名30歲外籍女子亦涉嫌「販毒」被捕。

此外，警員一直留意新興犯罪手法，並針對有店舖以夾公仔機作非法賭博活動的處所進行情報分析。人員在行動中派出喬裝警員深入調查，鎖定旺角花園街的新型賭博場所，並在本周二凌晨起，突擊搜查多個地點，至今共拘捕6名本地男子及3名本地女子，分別涉嫌「營辦賭場」、「協助營辦賭場」及「在賭場內賭博」。

整個行動至今，人員共拘捕291名男子及242女子，年齡介乎12至86歲，當中包括26名外籍男子、73名外籍女子及16名非華裔男子。他們分別涉嫌「販運危險藥物」、「管理賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「無牌售賣酒類飲品」、「管理賣淫場所」、「違反逗留條件」、「無牌照經營放債人業務」、「以過高利率貸出款項」、「傷人」、「聲稱是三合會社團的成員」、「勒索」、「非法禁錮」、「入屋犯法罪」、「洗黑錢」、「管有危險藥物」、「非法銷售或管有第一部毒藥」等罪行。

整個行動中共檢獲約164萬現金、面值約180萬元的籌碼、一批賭博用具、酒精飲品、避孕套、潤滑劑、按摩油、4支伸縮棍及一批冷凍食品；在毒品方面，人員檢獲約11.5公斤懷疑「冰」毒、約19.5公斤懷疑可卡因及小量懷疑大麻花、霹靂可卡因和依托咪酯「太空油」煙彈等，總市值逾2050萬港元。