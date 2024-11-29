議員指香港接待力需提升　包括口岸交通及旅遊配套

對於一簽多行新政策落地，議員吳秋北表示歡迎，認為措施令到深圳市居民能夠在一年之內可多次往返香港，有利兩地人民交流合作和經濟發展，亦有利於香港旅遊和相產業。希望新措施底下，香港的接待能力要提升，例如口岸的交通設施和旅遊點的配套亦要及時提升，令到更多旅客來香港感到更加方便。

議員陸頌雄指今次放寬深圳居民和持有居住證的人都可以通過一簽多來香港，對於香港的旅遊、飲食、零售和相關行業而言是及時雨。希望今次放寬之後，下一步是簡化續證的相關手續和程序，或減收一些費用，讓他們養成習慣，多一點來香港消費，做到粵港澳大灣區形成雙向奔赴的模式。除了深圳市之外，一簽多行措施亦可擴展至其鄰近的大灣區城市，如珠海市等。而香港本身的旅遊、飲食、零售業也要同步，升級轉型，要做高端有特色有質量，以吸引遊客。相關的交通配套，特別是關口的交通，甚或是通宵的交通都要進一步去改善，讓內地的朋友來到香港可以玩得夜一點。

議員梁子穎指今次中央政府給予的惠港措施，得來不易。希望全港的市民，特別是業界要把握契機。他說疫後通關，很多香港的市民都北上消費，而內地的待客之道做得很，很多的消費都沒有因港人增加而提升收費，反而服務提升質量。希望香港的業界。特別是飲食業、旅遊業界可以重拾香港好客之道，省靚招牌，做好旅遊之都的美譽，盼內地的朋友不只來港一日遊，冀酒店業界推出多一些優惠方便內地遊客過夜，讓整個旅遊業、物流業，飲食業界都能夠受惠。他亦希望18區區議會，由專員去到區議員，都可以組織親善大使或旅遊大使在社區宣傳，幫助來港旅客尋找或到訪特色旅遊景點。