北都未來料有21萬住宅單位　眾企業簽署意向書高官監場

港府近年大力發展北部都會區。政府總部在今日(29日)下午2時半，舉行企業參與北部都會區發展簽署儀式，多名港府高官、中央政府官員及商界代表亦有出席。港府表示，參與儀式是以實際行動展現對北都發展信心，今早又與商界代表一同到去洪水橋厦村等3個片區開發區域，他指雖然上午不能看清整個北都，但仍能看出北都有亮麗前景。

政府稱，未來會有6萬個住宅單位在北都建成，加上新田科技城等新規劃，再過5年更會有15萬個住宅單位進駐，又會有兩條新鐵路連接，包括前海鐵路及北環線支線。

此外，由於北部都會區靠近深圳，能協同發展，當局會利用北部的土地促進與深圳的互聯互通，相信可帶來兩地共贏發展。而片區會包括私人住宅用地，公共設施等，會有不同重點，港府希望發展商參與後可加速發展，完成共同發展北都的願景，展示對香港未來充滿信心。

今日有份簽署參與北部都會區發展一般意向書的企業共有85間，包括恒基兆業地產有限公司、長江實業集團有限公司、新鴻基地產代理有限公司、華潤置地有限公司、中國交通建設股份有限公司、中國移動香港有限公司等。而簽署企業之間就與北部都會區發展有關項目的參與書就共有37間企業，包括新世界發展有限公司、會德豐地產(香港)有限公司、九龍建業有限公司、港深創新及科技園有限公司及中國工商銀行(亞洲)有限公司等。

信和集團副主席黃永光表示，很開心商界參與今早參觀北都地區的行程，他們亦很留心香港未來發展，行程令他看到一個好comprehensive(綜合性)的藍圖，包括第三間醫學院、大學城地域、創科藍圖等，認為北都的潛力非常高，信和集團對北都非常有信心，又大讚政府今次發展北都有開放思維，也有新嘗試。

而港深創新及科技園有限公司行政總裁馬惟善則表示，港深創科河吐香港園區會配合整個計劃推進，今日又與64個合作夥伴簽署了合作備忘錄，包括不同基金、專業服務等團體。他又稱，園區首三個大樓會在今年陸續落成，令香港園區成為世界級創新舒杻。