打擊非法放債拘47人　恰外傭不熟法律　巧立行政費收150厘息

執法部門於本周日(24日)至昨日(28日)展開代號「獵槍」的反違法放債及非法收債行動，一共拘捕31男16女(13至71歲)。

執法部門調查發現，有本地放貸集團覷準外籍家傭不熟悉香港法例，以超出法定貸款利率、扣押護照作保證等不法方式，向外傭放貸。當外傭無法還債時，集團會以發出滋擾恐嚇的電話或訊息，甚至上門淋紅油，迫使欠債人及他們的僱主還債。

警員其後循線鎖定一間位於旺角區商業大廈內的持牌財務公司，並於本周日持法庭手令上門搜查，檢獲大約7,000份貸款申請表，包括4,000份外傭的借貸紀錄、超過400本外傭護照及約180萬港元現金，並以「串謀以過高利率放債」及「違反放債人規例」拘捕8名男女(27至45歲)，包括財務公司持牌人、行政總裁及員工，部分人有黑幫背景，他們已獲准保釋候查。同時，警員亦及時阻止該集團處理約110萬港元懷疑犯罪得益。

根據相關借貸紀錄，每名外傭借貸的金額由3,000至3萬港元不等，部分個案被收取的年利率接近150厘，比法定上限48厘超出逾3倍。執法部門初步計算，涉案財務公司每月向外傭借貸的貸款總數約為240萬港元。該部門會根據上述紀錄及護照資料，主動聯絡貸款人作進一步調查，以搜集更多證據。

調查人員表示，涉案集團是利用社交媒體帳戶作宣傳，以簡單便捷，即時批核取款作招徠，專門向外傭推銷貸款計劃。首次貸款時，金額會以數千港元為限，之後借貸限額會隨次數上升，部分外傭亦會透過朋友或同鄉介紹，前往該公司進行借貸。

當有心借貸的外傭上門時，集團會要求他們在申請表填寫個人資料，包括工作地點、僱主聯絡方法等，並要提交僱傭合約副本；對於較大額的貸款，職員會再要求外傭交出護照，供公司扣押作為保證，直至債項還清才會發還。

雖然有關貸款文件列明的年利率為法定上限的48厘，但職員在發放貸款時會自動扣起4分1或以上的貸款，聲稱為「行政費」，藉此變相提高實際年利率。當外傭無法還債時，集團便會採取各種非法手段追債。

除了上述集團外，警員亦發現有人透過社交媒體及通訊軟件向外傭無牌放債，借貸人只要聯絡相關人士的電話號碼，留下自己及僱主的資料，對方便會利用轉數快等方式，透過銀行或儲值支付工具帳戶發放貸款及收取還款。警員經調查後，以涉嫌「串謀無牌放債」及「洗黑錢」拘捕10名有關電話號碼及帳戶的持有人。

今次行動中，警員亦以涉嫌「縱火」、「刑事毀壞」、「刑事恐嚇」等罪名拘捕22男7女(13至71歲)，各人懷疑與全港43宗非法收債案有關，部分人懷疑有黑社會背景，其中3名13至16歲男子已被落案起訴「刑事毀壞」罪，其餘人士獲准保釋候查。