日本自衞隊代表團訪華9天　與解放軍交流

日本自衞隊代表團周二至下周三（11月26日至12月4日）訪華，期間參加與中國軍方校官級幹部之間的交流項目。日方窗口笹川和平財團的常務理事安達一周四（28日）在北京舉行記者會，強調希望年輕的軍方相關人士通過中日交流，加深互相了解。日方代表團還將赴天津市、四川省和廣東省，考察當地軍方相關設施等。

據日媒報道，自衞隊代表團由13人組成，海上幕僚監部防衞部一等海佐長岡善成擔任團長。一行人在北京與中國軍方智庫中國國際戰略學會和軍事科學院成員等交換意見，據報中方就美國前總統特朗普將再次入主白宮後的日本對美政策提問。中方表示，希望與日方繼續建設性的關係。今次交流項目以笹川和平財團與中國國際戰略學會為窗口，自2001年開始舉辦，新冠疫情期間暫停線下舉行，去年是4年來首次線下舉行，中國軍方幹部今年5月曾訪問日本。

另一方面，日本平價服飾品牌優衣庫（UNIQLO）創始人兼行政總裁柳井正日前接受英國傳媒訪問時表示，公司產品並未使用來自新疆地區生產的棉花。中國外交部發言人毛寧周五（29日）表示，新疆地區的棉花是世界上最好的棉花之一，中方希望相關企業能排除政治壓力和不良干擾，獨立自主做出符合自身利益的商業決策。