上月零售銷貨價值按年跌2.9%　首10月累挫7.1%

零售表現繼續下跌，惟幅度逐步收窄，政府統計處今日(29日)發表的最新零售業銷貨額數字顯示，上月的零售業總銷貨價值的臨時估計為329億港元，按年下跌2.9%。較今年9月的按年跌6.9%、今年8月的10%跌幅收窄，而今年首10個月合計的零售業總銷貨價值按年亦下跌7.1%。政府表示，10月零售業總銷貨價值的按年跌幅進一步收窄。經季節性調整後，零售業總銷貨價值繼續按月上升。

其中按零售商類別劃分，上月的汽車及汽車零件的銷貨價值按年跌幅最高，挫達27.5%；其次為跌21%的書報、文具及禮品；麵包、糕餅、糖果及餅乾則跌20%，排第3名，而家具及固定裝置亦下挫18.0%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨額亦減少達11.1%；眼鏡店跌10.2%，而服裝、燃料及百貨公司貨品則分別跌9.8%、9.6%及9.2%。

相反，酒類飲品及煙草的銷貨價值按年上升飆37.2%；電器及其他未分類耐用消費品增17.1%，藥物及化妝品亦升3.9%；整體食品、酒類飲品及煙草亦升0.3%。

港府展望，中央政府的多項惠港措施，包括恢復深圳市戶籍居民赴香港「一簽多行」個人遊簽注，並將其擴展至持居住證的深圳市非戶籍居民，加上特區政府各項提振市面氣氛的舉措，以及就業收入增加，均有助推動市民和旅客在本地市場的消費，儘管他們消費模式的改變仍會構成制約。

不過，零售管理協會最新調查顯示，受訪會員公司對12月的聖誕市道並不樂觀，預計期間會有大批市民外遊或北上。協會鼓勵店舖做好心理準備，定下12月的銷售策略；也趁着11月並非出遊旺季，好好爭取銷售機會，希望「積穀防饑」。