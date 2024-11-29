財會通過擴濶西貢公路工程申請　涉款近27.5億

西貢公路擠塞情況嚴重，當局提出在匡湖居至西貢市之間的西貢公路分隔車道工程計劃，而立法會財務委員會今日(29日)通過有關工程近27.5億元的撥款申請。

西貢公路是連接西貢與東九龍及將軍澳的唯一主要道路。現時匡湖居至西貢市之間的西貢公路及普通道於繁忙時段的行車量/容車量比率介乎1.0 至 1.2，顯示該路段在部分時段的行車量已超出其設計容車量，預計有關路段將進一步出現擠塞的情況，2037年繁忙時段的行車量/容車量比率預計將達致 1.5。

根據評估結果，工程計劃完成後於繁忙時段由西貢市中心往清水灣道的行車時間將由現時約35至40分鐘縮減至約20分鐘 。

擬議工程範圍除擴闊匡湖居與白沙灣之間及白沙灣與西貢市之間兩段共長約3.5公里的西貢公路，由雙線不分隔行車道改為雙程雙線分隔行車道之外，還涉及西貢公路白沙灣段、油麻莆街與福民路之間一段長約400米的普通道、福民路與惠民路之間長約600米的普通道的擴闊以及由雙線不分隔行車道改為四線不分隔行車道，另外亦在白沙灣興建一條橫跨西貢公路的行人隧道；以及渠務、水務、斜坡鞏固、公共照明及隔音屏障等附屬工程。

路政署已在2023年9月就設計及建造工程合約進行招標，待財委會批准撥款後才批出有關合約。當局計劃在批出合約後同時進行詳細設計及前期建造工程，並在2026年全面展開道路擴闊工程，預計動工後約4年完成大網仔路路段，及隨後1至2年完成餘下的普通道及西貢公路路段。