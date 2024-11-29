關注司法機構人手短缺　議員：處理案件時間愈拖愈長

立法會財務委員會今日(29日)通過，由2024年 4月1日起法官和司法人員加薪3%的建議。會上不少議員指司法機構人手短缺，導有關編制約200人左右，但實際人員約160人，情況已持續許多年，有點像19萬多的公務員編制但永遠得17萬人，人員空缺永遠存在般，同時導致處理案件時間逾拖愈長。

議員林振昇關注司法機構招聘和挽留法官的情況，除提出人手問題外，又質疑到底是沒有人應聘，還是無意聘請？他指有些案件的輪候時間愈來愈長，刑事案件被告人首次在區域法院由提訊去到聆訊，當局目標時間是100日，但現時延長至400多天。當局可否訂下時間表，即使未能填補整個編制，但至少在一定時間聘用多10位或20位法官，讓輪候時間可以達標。

另一議員周小松留意到今年提交的司法人員薪酬檢討報告是沒有了一淨指標的描述，僅有一個總指標，但去年則以千多字去解釋薪酬趨勢淨指標。因為過去多年是參考淨指標來調薪的，是一個相當重要的客觀數據，是否意味當局覺得淨指標不重要，今後不再採用？他指過幾年司法人員的薪酬趨勢淨指標計算的累計薪酬調整百份比，未有在實際的薪酬調整中應用，關注若日後財政狀況許可，當局會否考慮把這幾年淨指標未反映的幅度補回。

行政署長伍江美妮回應指司法機構是知道職位持續空缺的情況，但絕對不是沒有聘請的，當局已下了很多工夫以聘用更多人手，且連續幾次招聘，包括從去年年中開始的區域法院法官、高等法院法官及裁判法院法官的招聘都有不錯的結果。

她指目前有7位高等法院原訟庭法官被任命；8位區域法院的法官被任命，而招聘工作會繼續，但承認是困難的，無論在薪酬或福利待遇方面都要設法改善。