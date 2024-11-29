兩人製售假茅台等高價酒　案值8000萬人民幣

內蒙古自治區呼和浩特市警方近日破獲一宗涉案金額達8,000萬多元（人民幣，下同，約8,700萬港元）的特大製售假酒案，抓獲兩名疑犯，搗破一個製售假酒工場。該犯罪團夥以成本40元（約43.5港元）低檔酒灌裝假冒茅台酒，以逾2,000元（約2,170港元）售往23個省份。

呼和浩特市經濟技術開發區公安分局經偵大隊今年9月在工作中，發現轄區內有人疑非法銷售假冒茅台酒。民警前往當地煙酒商行，成功抓獲經營者孟某，並在其煙酒行以及倉庫查獲包括貴州茅台、五糧液等多個品牌300多瓶疑似假冒成品酒。經鑑定，查獲的酒類產品均為假冒註冊商標的商品。孟某在社交圈、商業圈宣稱自己有「特殊渠道」，能以低價購入高檔酒，而這個「特殊渠道」是來自南方某市的陳某某。

陳某某是一家酒公司老闆，表面上經營自己註冊品牌的酒，暗地裏從事轉銷假酒的違法勾當。陳某某通過在網上宣傳並在微信裏私訊、點對點售賣假酒，包括各種所謂「限量」、「限定」酒。以茅台酒為例，陳某某根據客戶訂單，低價購買散酒，高價回收瓶身，再購買酒盒、紙箱等整套包材，在一處民房內用簡易工具灌裝。孟某則根據客戶需求向陳某某拿酒，例如飛天茅台酒，孟某以每箱約600至800元（約650至870港元）左右進貨，再以每箱約1.3萬元（約1.4萬港元）賣給客戶，從中賺取差價。