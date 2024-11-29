電話亭故障失靈淪空殼　各界倡智能升級大改造

全港現有逾700個公眾收費電話亭，惟使用率偏低，殘舊故障問題多多，空殼電話亭處處。有觀眾向《東呼即應》申訴，指清水灣巴士總站有電話亭傾斜，擔心有倒塌危險。記者落區巡查，發現多個電話亭出現故障情況，包括無法投幣、投幣後打不通電話，甚至被放置植物等。有街坊建議更改電話亭用途，有議員認為可改成無人機降落站，或增加繳費途徑。有研究歷史文化工作者認為，香港推廣智慧電話亭較內地慢，目前仍處於試驗階段。

有觀眾報料指，清水灣巴士總站的電話亭傾斜程度，似意大利名勝比薩斜塔，擔心有倒塌危險。記者到場視察，發現電話亭被黃色封帶圍封，更滿布蜘蛛網。電訊盈科以電郵回覆指，工程部門到場檢視後，確認電話運作正常，電話亭亦沒有即時倒塌危險，由於正計劃更換該電話亭，故暫時圍封。

《東呼》團隊同時走訪多區，發現九龍城區有兩個電話亭出現彈錢及無法投幣的失靈情況，令市民無辦法打電話；太子道西至衙前塱道交界原本應有電話亭，但地上只見白色方格，電話亭卻已消失；另有電話亭被人放置植物做擺設。

記者又到大埔區視察14個電話亭，其中7個無法正常運作，電話完全沒有通話信號，顯示屏亦沒有顯示。市民陳先生憶述，曾因手機無電而到電話亭打電話，但投幣後卻打不通電話。若電話亭改變用途，陳先生建議將電話亭改裝成「溫書房」。街坊吳小姐則希望增設充電功能。

根據通訊事務管理局辦公室表示，目前全港公眾收費電話亭電話機約710部運作中，當中約480部已安裝WiFi裝置。對於電話亭使用率偏低，議員邱達根指，可考慮改裝成無人機降落站，因兩者佔地相若，且電話亭已有網絡建設，有望節省資源。他認為，政府將來可考慮開放予更多人投標，或參與不同的方案，以善用現有電話亭。

九龍城區議員林博建議，可利用科技為電話亭增加一些與時並進的多元化電話服務，例如增加繳費功能，包括網上信用卡或電子支付功能，方便市民繳費。亦可考慮使用硬幣以外，增加用信用卡、八達通、網上支付打電話。他又建議，在電話亭內增加充電功能。

香港歷史文化研究工作者徐振邦指出，內地部分城市的智慧電話亭，其功能較香港更多。因為電話亭的作用就是要其功能性，每個地方需要的功能不一；至於香港需要哪些功能，也要通過試驗才能得知。他又指，香港的智慧電話亭出現僅一年半，相信在功能方面一定會再改良。