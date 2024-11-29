「天麻杜仲七葉參」含未標明受管制藥物　六旬男涉非法售賣被捕

一款標示為「天麻杜仲七葉參」的口服產品懷疑含有未標示受管制的藥物成分。衞生署今日(29日)聯同執法部門在西營盤一間藥行採取行動，拘捕一名66歲男子，涉嫌非法售賣第1部毒藥及未經註冊藥劑製品。

衞生署接獲情報，一間位於西營盤的列載毒藥銷售商(通稱為藥行)的處所涉嫌出售「天麻杜仲七葉參」立即採取跟進，並到該處購買樣本作化驗。化驗結果顯示，樣本含有雙氯芬酸、特比萘芬及對乙酰氨基酚(即撲熱息痛)。前二者屬《藥劑業及毒藥條例》(第138章)下的第1部毒藥，而包含在藥劑製品內的對乙酰氨基酚則屬《條例》下的第2部毒藥。有關產品懷疑屬未經註冊藥劑製品。

衞生署會繼續跟進和調查事件。已購買相關產品的市民應立即停止服用，如有疑問或服用後感到不適，應立即徵詢醫護人員的意見。署方強烈呼籲市民，切勿購買或服用成分或來歷不明的產品。所有已註冊的藥劑製品的包裝上，必須附有香港註冊編號，格式為「HK-XXXXX」。未經註冊藥劑製品的安全、素質及效能均未獲保證。