七旬男確診退伍軍人症去世　疑屬聯合醫院內感染個案

一名有長期病患的75歲男病人確診退伍軍人症，周一(25日)去世。由於病人在整個潛伏期一直入住聯合醫院，初步懷疑屬院內感染個案。衞生署衞生防護中心今日(29日)公布個案，並已即時要求醫院停止有關病房的供水，直至供水口已安裝有效隔絕退伍軍人病桿菌的濾水器。涉事病房的供水系統亦會進行緊急消毒。調查仍在進行中。

病人於上月5日入住聯合醫院，曾於同月9日轉往靈實醫院，並於本月12日再度入住聯合醫院。他於上周六(23日)出現血氧飽和度下降和肺炎，其後情況轉差，於周一(25日)去世。他的痰液樣本經化驗後，證實對有嗜肺性退伍軍人桿菌血清1型脫氧核糖核酸。

衞生署正聯同聯合醫院展開流行病學調查，以找出可能的感染源頭、高風險接觸因素和是否出現群組個案，並已從可能源頭採集水樣本和環境樣本進行化驗。中心今日到聯合醫院視察有關病房及收集水樣本化驗，病人感染源頭現時仍在調查中。衞生署和聯合醫院正合作追蹤病人的接觸者，包括該病房的職員和住院病人，會對他們展開醫學監察。中心已向職員和住院病人提供預防退伍軍人病的健康建議，包括免疫力弱的人士應以無菌或經煮沸的水飲用、刷牙及漱口。

聯合醫院已在有關病房採取一系列的預防及加強感染控制措施，包括：暫時停用有關洗手盤的水龍頭和浴室花灑頭；為有關水龍頭加裝特定規格的細菌過濾器及安排消毒相關供水系統；及為有關病房內的病人提供經煮沸的水或樽裝水作飲用或漱口。