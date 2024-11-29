觀鳥會推算麻雀按年跌8.6%　憂市區重建縮其棲息空間

香港觀鳥會今日(29日)公布全港麻雀普查結果，推算本港市區共有約22.2萬隻麻雀，較去年少約2萬隻，微跌8.6%，是連續第7年保持約20萬隻的水平。觀鳥會指本港麻雀的數量近年趨於平穩，但擔心市區重建會縮減合適麻雀的棲息空間，影響麻雀數量。

今年的普查在5月5日至18日進行，涵蓋全港18區6類用地，例如住宅區、工商業區、農業及鄉村地區等，安排逾250位義務普查員於早上時分，按已劃分為86條約1公里的路線點算麻雀，按比例推算出全港麻雀數目。

結果發現，屯門區為最多麻雀聚集的地區，區內每條路線平均約有90隻，其次為沙田及深水埗。若以土地用途劃分，最多麻雀聚集為住宅區，推算約有6.6萬隻麻雀，佔全港近30%；其次為鄉村區和康樂及休憩區。觀鳥會亦發現，今年記綠的79個麻雀鳥巢中，有33%位於排水或排氣口，15%在植被(植物群)上，其次為大廈外牆、冷氣機和屋簷。香港觀鳥會助理教育經理余暢恒解釋，因排水口及冷氣機等較隱蔽位置可保護幼鳥，因此麻雀偏好於這些地點築巢。

觀鳥會表示，麻雀數量自2018年起，連續7年維持20至25萬隻水平，若以2016年30萬隻的數字作基數，2024年的數量仍少約30%，但原因未明。該會指舊區重建及更多新建摩天大樓或縮減合適麻雀的棲息空間，影響麻雀數量。會方又呼籲市民協助提交鳥類數據，長遠期望建立城市雀鳥數據庫，以作更深入研究。