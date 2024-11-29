運輸署批出首個無人駕駛先導牌　10輛車下月可在機場一帶試行

運輸署今日(29日)宣布批出首個自動駕駛車輛先導牌照，10輛自動駕駛私家車下月9日起5年內將可在北大嶼山，例如機場一帶進行測試。首階段每次只可有一輛自動車在路面行駛，而車上有後備操作員隨時操控車輛。

獲批的申請人為「Baidu Apollo International Limited」，即百度的自動駕駛平台 Apollo。申請人在首階段每次只可有一輛自動駕駛私家車，在將在凌晨1時至早上5時，以及早上10時至下午4時，於指定路段進行路面測試，往來香港國際機場4號停車場及赤鱲角南路，途經暢達路、機場北交匯處、航天城路、東岸路及觀景路等。測試期間，車上會長駐有後備操作員以在有需要時接管車輛的操控。

運輸署指出，在接獲先導牌照申請後，已按《自動駕駛車輛測試及先導使用實務守則》考慮申請人就自動駕駛系統的設計運行範圍及功能、相關的國際或國家標準／指引、道路測試情況等多方面因素審批，又說會嚴格把關，有序和安全地推動自動車在香港測試。

另外，政府於2021年推出10億港元的智慧交通基金，資助本地機構或企業進行與車輛有關的創新科技研究和應用，至今共有12個獲批項目與自動車有關，測試路段涵蓋公共道路及不同應用場景，例如西九文化區、香港科學園和個別私人屋苑等。機場管理局早前批出合約，發展無人駕駛車輛及自動駕駛運輸系統，並將興建「航天走廊」，未來旅客有望3分鐘往來港珠澳大橋香港口岸及航天城。