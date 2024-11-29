刺針首發表中藥雙盲試驗　顯示中藥治中風無效

國際醫學期刊《刺針》近日發表研究，通過臨床試驗，評估中藥製劑中風醒腦液對急性腦出血患者的療效和安全性。研究結果顯示，沒發現中風醒腦液能改善中重度腦出血患者的生存率、生活質素等。這是該期刊創刊200多年以來，首次發表中藥雙盲對照試驗。內地中醫界認為，此結果引發爭議，反映出以西醫標準衡量中藥療效存在困難，目前未找到有效的中藥療效評價辦法。

研究人員2021年11月至去年12月從內地26家醫院，篩選出1,600多名中度至重度的急性腦出血患者，依照病情、性別、年齡等，被隨機分配到試驗組和安慰劑組，接受為期28天的治療，分別服用中風醒腦液和氣味、口感等基本一致的安慰劑。研究結果發現，兩組患者接受治療90天後，沒有顯著差異。而在用藥治療後的90天隨訪期間，兩組患者的不良事件和嚴重不良事件發生率也沒有顯著差異。

中風醒腦液由國醫大師、成都中醫藥大學附屬醫院主任醫師陳紹宏研製，臨床應用已有20多年。以往有研究提到在動物實驗中，中風醒腦液能明顯降低顱內高壓、減輕腦水腫、促進血腫吸收，以及有益於腦出血損傷後腦血流供應、加速組織修復。廣州中醫藥大學第一附屬醫院嶺南腫瘤研究所所長林麗珠表示，中藥是否應依照國際認可的大型隨機對照試驗RCT方法驗證藥效，一直以來是業內熱議的焦點。解放軍總醫院肝病醫學部學術主任肖小河指出，這項臨床研究中使用的中風醒腦液劑型是口服液，藥物的有效成分含量比原方低很多，使療效大打折扣。