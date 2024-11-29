桂林發現古城遺址　距今4000至3000年

廣西桂林恭城瑤族自治縣的牛路沖遺址自2022年首次發現後，今年開始考古勘察，並獲國家文物局批准展開搶救性發掘。近日，考古發掘隊特邀專家參與現場考察並舉行諮詢會，初步判斷該遺址早期堆積年代為新石器時代末期至商代，距今4,000年至3,000年之間，將為驗證湘桂文化史前文化交流新通道提供科學考古證據。

經過前期發掘，這個沉睡已久的古村落保存較好的是北牆和西牆。土牆為人工堆填，外側還有疑似壕溝的結構，建成年代有早晚之分，初步確認為環壕式城址，因四周環繞城牆和壕溝等保護防禦設施而得名，這一特殊結構樣式在先秦時期的嶺南較少發現，具有區域代表性。遺址另發現包含新石器時代至商的文化遺存、壕溝、城牆、窰爐遺迹，以及出土陶器、石器等文物。

目前遺址發掘方法主要採用探鏟傳統勘探和探溝勘探，要完全還原遺址早前建築結構和人群活動規律，還需進一步考古發掘。考古人員將用更精細方法逐層篩查遺址土層，並對土壤採用浮選法、篩選法來尋找其中的碳化米粒、碎陶片等細小遺物，同時也會歸納分類、研究已出土文物，組織專家研討會、成果總結等工作，以揭開古代城址更多秘密。