再增七旬婦染退伍軍人症　防護中心追蹤四「周遊假期」佛山團

早前一個「周遊假期」佛山旅行團爆發退伍軍人症群組感染。衞生署衞生防護中心今日(29日)表示，該群組再多一名70歲有長期病患的女團員中招，相信是在外遊期間受到感染。防護中心現擴大追蹤範圍至所有曾於本月7日至17日期間，曾參加該旅行社舉辦的佛山旅遊團的旅客，當中涉及4個旅行團，團號均為BG-EAL03。

新增個案顯示，女病人於11月15日至17日參加由同一旅行社舉辦的佛山旅行團(團號BG-EAL03)。初步調查顯示，她與先前4宗個案的行程及入住的酒店相同。個案已通報內地衞生當局，並知會香港旅遊業監管局。

鑑於「周遊假期」有2個分別在本月7至9日及同月15至17日舉行的旅行團，有相同行程和酒店，出現共5宗個案，顯示感染源頭在相關期間持續出現，防護中心已擴大追蹤範圍，涵蓋的4個旅行團日期，包括11月7日至9日；11月8日至10日；11月10日至12日；及11月15日至17日。中心正積極聯絡參與上述旅行團的人士以跟進他們的健康情況，並呼籲相關人士致電中心熱線，以便提供適切評估和醫學監察。