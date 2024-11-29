熊貓孖寶家姐「獨享」按摩　細佬飲奶「咕嚕咕嚕」好滋味

港產大熊貓龍鳳胎BB誕生已逾百日，牠們愈來愈大隻之餘，亦與護理員有更多互動。海洋公園最新片段見到，家姐在「獨享」的按摩，被護理員抓肚皮，但家姐未有反抗，反而展露笑臉。細佬則在護理員懷中嘆奶，舒服得要伸手，又發出「咕嚕咕嚕」的聲音，似乎牠們十分享受。

首條片段見到，護理員「奶媽」又搓着家姐的雙手搖動「扮可愛」，家姐亦無尖叫反抗，甚至伸腳「叫好」。公園笑言「家姐獨自去偷歡，謝絕細佬監管」，又說家姐這位客人很滿意奶媽的按摩服務，並為牠代言「真係chill梳乎啊」。公園又提到，奶爸奶媽在照顧家姐細佬時，都會好像媽媽「盈盈」同孖寶互動，為熊貓BB帶來熊貓媽媽的感覺。

網民留言指，家姐很淡定，相信未來會走優雅路線；另有人說，家姐腳仔撐撐下，定必十分舒服；又有網民稱家姐咪眼時很可愛，未來肯定是個「美女熊」，亦有網民問到若果細佬被按摩時的情況「真想睇吓換成係點」，會否如家姐一樣不反抗。

另一片段則有細佬微微伸手，被公園形容是無處安放的手，又聽到吸吮及「咕嚕咕嚕」的聲音，原來牠正飲奶。公園笑言，細佬正跳「開心舞」。有網民笑言為何經常見到細佬飲奶，笑問「是否細佬特別為食呢？」；另有網民說這對孖寶一個懶瞓、一個為食，形容「天下無雙」。

事實上，熊貓孖寶早前已經滿一百日，海洋公園每日兩個時段直播牠們的生活。家姐的體重由出生時122克上升至現在5.3公斤，而細佬也由出生時112克增磅至現在5.5公斤，並且已長出部分上下排犬齒，海洋公園為一對熊貓寶寶印下珍貴的一百日「足迹」作紀念。