交通購物推優惠　吸深圳客來港消費

深圳赴港「一簽多行」即將重啟，旅遊發展局歡迎是次新安排，方便深圳居民來港，相信能促進兩地居民交流。旅發局又將夥拍不同的交通工具營辦商和支付工具平台，陸續為深圳旅客度身訂造多項跨境交通和消費的優惠，例如跨境巴士車票九五折、高鐵減10元人民幣、支付寶及微信優惠券等。旅發局主席彭耀佳表示，繼個人遊範圍擴至全國59個城市，今次進一步恢復並擴展深圳「一簽多行」個人遊簽注，更方便赴港旅遊的深圳居民，拉近兩地人民交流的距離，有助吸引更多深圳居民來港旅遊。

旅發局聯同交通工具營辦商和支付工具平台，推出優惠。例如3間跨境巴士（永東直巴、環島中港通、中旅巴士）會在下月9日起至明年2月期間，提供九五折車票優惠，涵蓋廣東省往香港路線；同日起港鐵將向深圳赴港旅客（深圳北/福田往西九龍）提供10元人民幣（約11港元）的高鐵票價優惠，以及西九龍站免稅品店購物及圓方商場餐飲優惠。

消費優惠方面，支付寶將向深圳旅客推專屬訪港加碼優惠，例如至少188元人民幣（約200港元）優惠券包、每次在香港消費「筆筆減」，最高可減888元人民幣（約955港元）；微信支付將會向深圳旅客推出專屬旅客優惠券，提供匯率優惠。

旅發局表示，已即時在小紅書、微博、抖音、微信以及微信視頻號，發布深圳居民「一簽多行」的資訊，亦會運用擁有大量深圳用戶的本地生活資訊類社交媒體帳號，例如「本地寶」等，吸引深圳旅客來港及消費。