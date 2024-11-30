首10月零售總銷貨額　跌逾7%

零售表現繼續不景，但跌幅逐步收窄。政府統計處表示，上月的零售業總銷貨價值的臨時估計為329億元，按年下跌2.9%，較今年9月的6.9%跌幅、8月的10%跌幅收窄。而今年首10個月合計的零售業總銷貨價值按年亦下跌7.1%。零售業界指，市道未見改善，跌幅收窄皆因去年低基數所致，實際銷貨額在十一長假期下沒有大升。政府則料「一簽多行」等能推動本港消費。

其中按零售商類別劃分，上月的汽車及汽車零件銷貨價值按年跌幅最高，挫達27.5%；其次為跌21%的書報、文具及禮品；麵包、糕餅、糖果及餅乾則跌20%，排第3名，而家具及固定裝置亦下挫18.0%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨額亦減少達11.1%；眼鏡店跌10.2%，而服裝、燃料及百貨公司貨品則分別跌9.8%、9.6%及9.2%。

相反，酒類飲品及煙草的銷貨價值按年飆升37.2%；電器及其他未分類耐用消費品增加17.1%，藥物及化妝品亦上升3.9%；整體食品、酒類飲品及煙草亦上升0.3%。

零售管理協會主席謝邱安儀指出，自今年4月起，零售銷貨價值一直在300億元左右浮沉，已不存在過往的淡旺季。協會執行總監羅振邦補充，去年10月本港天氣較差，有颱風及暴雨襲港，減少了開店日數，形成低基數效應。

謝邱安儀又指，最新調查顯示，受訪會員公司對12月的聖誕市道並不樂觀，預計期間會有大批市民外遊或北上，亦未知「一簽多行」效應如何，70%公司料生意會下跌。協會鼓勵店舖做好心理準備，定下12月的銷售策略；也趁着11月並非出遊旺季，好好爭取銷售機會「積穀防饑」。

港府則展望，深圳市戶籍居民赴香港「一簽多行」個人遊簽注恢復，加上特區政府各項提振市面氣氛的舉措，以及就業收入增加，均有助推動市民和旅客在本地市場的消費。