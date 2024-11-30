火鍋店主直播拍顧客入鏡　法院裁定侵犯肖像權

江蘇省蘇州市吳江區人民法院微信公眾號，近日發布一宗直播侵犯他人肖像權的案件。某火鍋店老闆在店內直播期間，將一名顧客意外拍入鏡惹來不滿，兩人其後鬧上法院。法院最終裁定火鍋店侵犯了顧客的肖像權，需支付對方精神損害撫慰金500元人民幣（約538港元）。

事發當天火鍋店老闆小虎正在店內直播，介紹店內食物和實時情況。顧客小山當時正和朋友在店內聚餐，發現收銀櫃枱附近設置了一部直播設備，發現自己入鏡後十分生氣，並找小虎理論，兩人繼而爭執。小虎表示，小山完全可行其他路，避免進入直播範圍。小山一怒之下把小虎起訴至法院，小虎認為自己已在小山提出異議後及時關閉直播，小山是故意找麻煩。

根據雙方的陳述和經審查確認的聊天紀錄、影片等證據，法院審理認為，小虎進行直播宣傳商業活動時，在未獲得小山同意的情況下，將小山的肖像暴露在直播中，構成對其肖像權的侵犯。法院同時判決小虎通過直播帳號發布影片，對小山賠禮道歉，道歉影片應置頂不少於3日。如不履行，法院將在報紙上刊登判決書主要內容，費用由小虎負擔。