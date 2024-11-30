文體旅局籲業界努力留旅客過夜　暫不擔心水貨客問題

中央政府批准恢復及擴展深圳市赴香港旅遊「一簽多行」政策，深圳市戶籍居民和居住證持有人可申請辦理赴香港旅遊「一簽多行」簽注，一年內可不限次數往來香港，每次在港逗留不超過7天。文化體育及旅遊局局長楊潤雄相信，措施能帶來人流及正面的作用，本港的聖誕等的節日慶祝活動對內地尤其是年輕人有吸引力；同時強調業界亦要努力吸引旅客消費，提供香港有特色的產品及優質服務，要想辦法留住旅客。

對於「一簽多行」或令旅客減少過夜意欲，楊潤雄今日(30日)在電台節目上表示，「一簽多行」不一定代表不過夜，希望可以想辦法留旅客過夜。他以演唱會為例，旅客或會在欣賞表演後食宵夜。港人擔心水貨客問題，楊潤雄回應指，內地消費習慣已經改變，旅客來港購物不會影響市民所需日用品，相信水貨客問題出現的機會比以前低。

至於把一簽多行擴展到其他大灣區城市，楊潤雄指要一步一步來，認為要先審視恢復深圳一簽多行後的情況，並考慮香港旅遊業的承載力。楊潤雄續指，旅客量將會明顯增加，公共交通工具會較擠迫、餐廳會有更多客人，政府會不斷評估旅客承載力問題，不希望為市民帶來太多不便，又認為深圳和香港文化接近，相信旅客和市民不會有衝突。

中央贈港的一對大熊貓，將在下月8日正式與公眾見面，並將會在前一日公布大熊貓的新名字。楊潤雄指，大熊貓「盈盈」和「樂樂」所生的一對龍鳳胎，亦會在明年第一季與公眾見面，加上不同宣傳活動及文創產品，是吸引內地及東南亞旅客的契機。