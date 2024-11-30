宰豬廠房疑直接排污水入河　環境局立案調查

四川省崇州市一間主要業務為生豬屠宰的食品公司，被投訴在深夜偷偷直接將污水排入河中，網傳畫面顯示河中出現暗紅色污水。崇州市生態環境局周四（28日）通報，已對該公司所涉違法行為立案，並將結合調查情況嚴格依法查處。

崇州市羊馬街道福田村村民反映本村河流被污染，附近企業深夜偷排暗紅色污水。街道工作人員表示，環保等相關部門已介入調查，並到現場對河道附近水體、排污管周圍泥土以及排污管內部取樣並帶回檢測，目前暫無檢測結果公布。羊馬街道工作人員指出，環保局這幾天一直在現場調查，包括監測上下游水樣，至周三（27日）未發現異常情況。現場有街道工作人員在排污口處安裝監控設備，以便相關部門24小時查看排污情況。

崇州市生態環境局周四通報，涉事廢水排放點位為成都高金食品有限公司廢水排放專用管道出水口，廠房位於涉事排污口東側約200米，處理後的廢水排放流入臨近排灌渠。當局全面排查該公司污水處理設施、在線監測設備以及廠區內外污水管道，並對排放廢水採樣監測，結合周邊群眾走訪情況，決定對該公司立案。