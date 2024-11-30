擬打通資助制度　有能力藝團自行尋資源　當局指政府面對財政挑戰

《文藝創意產業發展藍圖》提出檢討資助藝團制度。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日(30日)在電台節目上回應指，檢討相關制度並非原本制度有不足才提出，政府面對財政挑戰，希望轉變資助藝團模式協助業界有更好發展，包括「打通」不同資助制度，設上落機制。

楊潤雄表示，現時政府會固定資助九大藝團，中小藝團由藝發局以不同計劃資助；將會研究容許有恒常節目、經營多年的中小藝團，轉以另一種機制受資助，而部分受歡迎、有能力的藝團，相信他們可以在其他地方尋求資源，減少政府資助。他稱，政府財政會幫助暫時未有能力，但將來可以做得更好的藝團。

楊潤雄期望檢視資助制度，以更好配合發展《文創藍圖》，但不代表要有好大轉變。他續指，資助金額必須要評核藝團的藝術水平，同時考慮觀眾人數，認為兩者並不衝突，因為當社會的藝術水平提高，觀眾的欣賞能力亦會提升，藝術界亦有責任向社會解釋作品，令更多人懂得欣賞。

當局認為藍圖可鼓勵商界參與文創產業發展，包括協助推廣、投資、提供場地及贊助表演活動等，相信商界參與會有回報。而在啟德體育園落成後政府會主動接觸業界，邀請舉辦演唱會，並會在訂場等程序上提供協助，向外國歌星表達誠意。對於有政府表演場地，多次因「不可抗力」原因取消表演，楊潤雄稱個別事件因不同原因取消租出場地。