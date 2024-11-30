華再擴大免簽國　今年入境旅客量增加1.2倍

中國周六（30日）起擴大免簽國家的範圍，對保加利亞、羅馬尼亞、克羅地亞、黑山、北馬其頓、馬耳他、愛沙尼亞、拉脫維亞、日本9個國家，持普通護照人員試行免簽政策。中方同時把免簽入境停留期限由15日延長至30日，交流訪問納入免簽入境事由。

周六開始，包括上述9個國家在內的38個免簽國家持普通護照人員來華經商、旅遊觀光、探親訪友、交流訪問，過境不超過30天，可免辦簽證入境。為配合相關措施和提升航空旅客入境遊便利化水平，中國民用航空局增加國際航班，落實入境簡化手續政策，提升口岸機場航班、旅客、機組等通關及中轉效率。

數據顯示，今年截至周二（26日），中國的航空公司實際執行入境航班量超過21萬班次，年比增長約1.1倍；入境旅客量超過3,000萬人次，年增約1.2倍，入境旅客主要來自首爾、曼谷、東京、香港、大阪。國家移民管理局公布，2024年三季度的全國各口岸入境外國人818.6萬人次，較去年同期上升48.8%。其中透過免簽入境488.5萬人次，較去年同期上升78.6%。