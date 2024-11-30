恢復深圳一簽多行　當局料訪港人數多1倍

目前平日約有3萬名內地旅客訪港，假日有機會達到8萬至10萬人次。

深圳赴港「一簽多行」周日(12月1日)起恢復實施。當局今日(11月30日)在電台節目上表示，已增加口岸人手，前線人員減少休假，並加強到旅客購物地方附近巡邏，以免影響居民。目前平日約有3萬名內地旅客訪港，假日有機會達到8萬至10萬人次，預料恢復深圳「一簽多行」後，訪港人數或會多1倍。

延長過關時間方面，當局指一直與內地商討，而在特別日子，例如即將到來的除夕煙花匯演，當局指吸取去年經驗後，跨境鐵路服務和羅湖關口都會延長服務，深圳灣24小時通車，確保旅客欣賞完煙花後，有足夠時間過境返回內地。

皇崗口岸未來會採用「合作查驗、一次放行」模式，旅客只需出示證件一次，便可完成兩地出入境手續。當局指，未來新關口亦會採取相同方向，包括重建的沙頭角口岸，而羅湖口岸目前的設計，要落實相同模式有困難。

啟德體育園會有20場測試，未來將會在主場館進行測試，以確保觀眾進場、離場暢順。當局表示，將以最大壓力測試，安排工作人員同時由體育園去同一地鐵站離開。啟德體育園亦會採用攝錄機和人工智能，分析人群密度和移動速度，協助人流管制，今年萬聖節中環蘭桂坊會使用同樣科技。當局強調系統不設面容識別。當局提到已有執法部署針對未來啟德體育園活動可能出現「黃牛黨」。