賴清德過境前夕　美准兩筆對台軍售總值3.85億美元

台灣地區領導人賴清德周六（30日）啟程訪問南太平洋並過境美國前夕，美國國防安全合作局周五（29日）宣布國務院已批准兩筆合共總值3.85億美元（約30.03億港元）的對台軍售，涉及F16戰機機隊備件及相關設備，以及改良型移動設備（IMSE）的後續支援。

國防安全合作局公布，其中一筆軍售總值3.2億美元（約24.96億港元），包括F16戰機的關鍵備件、配件及維修支援，主動電子掃描陣列（AESA）雷達備件及支援等，將於明年開始交付。另一筆軍售約值6,500萬美元（約5.07億港元），是向早前向台出售的延長改良型移動設備的後續支援，為期兩年。

台灣防務部門周六（30日）指，美國國防安全合作局的兩筆軍售進入「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。今次軍售有助台灣鞏固空防及戰術區域通信系統效能、強化野戰資訊通信能力，建立可恃防衞戰力。美國基於《台灣關係法》與對台六項保證，持續協助台灣維持足夠的自我防衞能力，是維持區域穩定的基礎。台美雙方將持續鞏固安全夥伴關係，共同維護台海及印太區域的和平穩定。