少數族裔面臨職場「微歧視」　同工不同酬難與白人或華裔競爭

職場「微歧視」是指較隱性的歧視行為，例如話裡藏針等。嶺南大學及浸會大學研究團隊發現，不同行業的少數族裔從業者都曾遭受過職場歧視及「微歧視」，57.2%受訪少數族裔認同其求職困難源於其少數族裔身份。

此次研究收集了596份有效問卷，並對59人進行了深度訪談，調查對象皆為少數族裔的香港居民，當中南亞裔佔比達90.8%。調查發現，有60.7%的受訪者則認為在同等條件下難與白人或華裔競爭工作，此外還有47.9%的受訪者表示自己勞動與報酬並不對等。

職場「微歧視」可以主要分為三類，研究團隊表示，微侮辱即是隱約的表達帶有種族意味的貶抑，例如南亞裔工人時常被華裔工人詢問「你哋係咪成日食咖喱？」微貶抑則是排斥與否定少數族裔遭受的歧視處境並予以忽視，例如除工作間必要的溝通，華裔同事通常不與少數族裔交談，聯誼活動亦將其排除在外。微懲罰即少數族裔員工通常因小事被責罰、節假日派發禮物時無份以及吃工作餐時常排最後。

團隊還發現，少數族裔女性面對的職場歧視則更嚴重，女性受訪者表示，她們通常更難找到工作或在面試中更易受到排擠、明顯的歧視言語的對待。受訪的女性穆斯林教育工作者表示，有中介應學校要求，勸喻她們要穿教師常穿的服裝，授課或跟家長會面時亦應取下頭紗。研究團隊認為，企業人力資源管理策略應以減少職場「微歧視」為目標，其次平等機會委員會也應提升公眾對職場「微歧視」的認識，勞工及福利局則應制訂相應的多元族裔政策。