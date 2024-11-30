文藝盛事基金申請新機制　活動須具備帶動旅遊及經濟元素

政府今日(30日)公布優化文化藝術盛事基金運作及申請安排的細節。新機制將於明年1月1日正式生效，並適用於擬於明年7月1日或以後舉行的活動。申請者須使用申請表格新版本，在擬議活動舉行日期至少6個月前遞交申請。即明年7月1日舉行的活動申請須最遲於明年1月1日遞交。

新機制在審批準則中加強受資助活動須具備帶動旅遊及經濟的元素，把藝術文化與社會經濟發展融合，為香港整體社會帶來正面作用。基金將採用固定申請周期，即每年接受3輪申請，截止日期分別為每年的4月、8月和12月的最後一個工作日，而申請者須在擬議活動舉行日期至少6個月前遞交申請。港府認為此舉既鼓勵活動主辦方作更充足規劃，也可讓基金一併考慮同一輪收到的申請，經審視每個申請項目的優劣後選取該輪申請期中值得支持的不多於4個項目和決定相應的資助金額，目標是每年共支持最多10個項目，以達至更有效善用有限的資源。

新機制引入配對資助以鼓勵活動主辦方引入商業贊助，拉動商界機構的參與程度，促使業界循產業化方向發展；以及 加強關鍵績效指標要求，包括加入關於文藝盛事和旅遊的融合發展的指標，以更好監察活動成效，彰顯基金的作用。

擬於明年5月1日至6月30日期間舉行的活動，主辦方有機會未能在新機制實施後按要求在擬議活動舉行日期至少6個月前遞交申請，文體旅局會作出特別過渡安排，容許有關申請按基金現行要求在擬議活動舉行日期至少4個月前遞交，但申請者須使用申請表格新版本，而會按新審批準則考慮有關申請，惟不計入同年可支持項目的目標數量。