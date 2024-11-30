秀茂坪落成地盤工人疑清理廢料　泥頭鐵枝直接由高層拋落地

秀茂坪安愉道一個房署新落成的大廈地盤內，有途人於昨日(29日)發現工人清理大廈內建築廢料期間，懷疑將不同廢料由十多樓高處直接掟落地面，墮地時揚起灰塵、傳出陣陣巨響。途人見狀隨即拍下影片，並在片中留下接連「嘩！嘩！」驚嘆聲。

由片中可見，大批建築廢料包括泥頭、木卡板、紙皮及鐵枝等物被輪流丟落地面，過程維持至少數分鐘，雖然大多廢料墮至由圍板圍封的地盤範圍內，但當時彼鄰的安愉道仍有不少車輛及行人經過，如發生意外後果可大可小。

據了解，現場為房署安麗苑居屋地盤，涉事大廈外圍未見有物料吊重機，不排除因大廈內電梯未能正常運作，工人未能將有關廢料由各層運回地面清理，因而「出此下策」直接清理垃圾。此外，有外流短訊紀錄指，昨日房署已接獲有關舉報，涉事承建商得悉後亦派管理人員到場了解情況，東網正向有關部門查詢。

工業傷亡權益會指出，過去香港發生過不少在建築地盤高處物件墜下引致受傷甚至死亡的案件，會方認為在近期工業意外嚴峻的情況下，竟有人仍可罔顧他人安全行事，以高空擲物方式清理廢料，此舉對地面工作的員工，甚至在附近的途人構成嚴重安全威脅，情況不能接受。會方強烈譴責相關事情，要求地盤承建商和房屋署立即徹查事件，嚴懲涉事人士和單位，並確保同類事情不會再次發生。

會方重申，地盤安全人人有責，根據香港法例第59I章 《建築地盤(安全)規例》，負責建築地盤的承建商有責任採取步驟確保受僱於該地盤的工人，使其免受墮下或橫飛的碎料所傷；同時根據 香港法例第59章 《工廠及工業經營條例》，受僱人也不得故意在工作時作出任何相當可能危及其本人或他人的事情。會方認為，無論任何人，在工作期間刻意罔顧他人安全，必須得到應有懲罰。