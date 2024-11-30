三跑10年後料年均處理1.2億旅客　「經珠港飛」累近4萬人次使用

香港國際機場三跑道系統前日(28日)正式啟用。運輸及物流局局長林世雄今日(30日)在網誌表示，三條跑道可同時運作，包括南跑道、於2022年11月正式啟用的新北跑道，以及由原北跑道重新配置成的中跑道，有望為香港航運發展帶來更廣闊的發展空間，預計香港機場於2035起，將可每年處理約1.2億人次旅客及約1,000萬公噸貨物。

他指，機場三跑系統是1997年以來最大的基建項目，亦是經濟發展的關鍵拼圖，香港機場現時連接全球近200個航點，新增的基建容量可進一步開拓航空網絡。系統由2011年開始諮詢，2016年8月展開工程，興建規模和在機場旁再興建多一個機場相若。

此外，林世雄稱，香港機場管理局去年12月推出「經珠港飛」，利用珠海機場的國內航空網絡，接駁港珠澳大橋直達香港國際機場，飛向全球，以「空-陸-空」的多式聯運模式，截止10月底，已有近4萬人次使用。

林續表示，隨着機管局在本周二(26日)以43億元人民幣購入珠海機場35%的股權，「經珠港飛」計劃將推廣至更多內地其他城市，爭取更多航空公司參與，並研究延長「經珠港飛」服務時間。他透露，會與珠海同步推進其他方面合作，包括發展港珠國際航空貨運業務、推動建設高端航空產業群，使香港機場更好地發揮「立足香港，服務全國」的使命。