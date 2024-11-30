學者指港運動產業起步晚但迎最佳時機　促完善運動仲裁推動發展

香港近期對運動產業發展展開熱烈討論，特別是運動仲裁的相關議題，引發社會關注。有學者認為，香港在運動產業發展方面雖然起步較晚，但正迎來最佳時機，在各方條件具備的情況下，專業人士的努力將有助於推動運動產業的成熟與繁榮，透過有效的法律框架及政策支持，未來的運動產業發展前景可期。

香港浸會大學體育、運動及健康學系教授劉永松於電台節目表示，隨着香港在亞運、奧運等國際賽事中屢創佳績，運動產業化與專業化的浪潮正在興起，成為全民健康生活的重要一環。然而，要進一步推動運動產業化，必須面對幾個挑戰。首先，各持份者之間的協調性不足，缺乏有效的合作機制。他建議，由文化體育旅遊局擔任協調角色，召集相關機構共同制定有效的發展計劃，以實現協同效應。

他又指，政府在體育發展方面缺乏系統性規劃，應制定五年期的長期發展計劃，以增強社會信心，確保資源的持續投入。在產學研方面，增加運動科學的研究資金，鼓勵高校將研究成果轉化為實際應用，能夠有效提升運動員的表現和大眾健康。此外，運動總會的治理架構也需與時並進。港協暨奧委會近期發布的《機構管治守則》為相關機構提供指引，政府應積極推動運動與法律的知識普及，藉由舉辦工作坊和研討會，提升相關從業人員的專業能力。

新一份《施政報告》提到發展運動仲裁的可行性，劉永松認為，將是加速推動運動產業的一個重要里程碑。隨着運動相關爭議事件的增加，運動法律的必要性日益凸顯。香港應借鑒國際經驗，建立完善的運動仲裁機構，以解決類似運動傷害賠償、選拔機制等法律糾紛。