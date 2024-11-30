港漂女網紅遭騙徒藉虛擬銀行過橋　瞬間唔見7萬

騙徒手法層出不窮。《東呼即應》接獲「港漂」Jane申訴，指有人邀請她在社交平台宣傳產品，酬勞逾萬元，更稱可先付訂金，並提供網址連結，着她自行點擊取錢。她看到頁面上有「Yahoo」字樣以為獲得認可，遂輸入銀行卡資料。之後獲「客服」以不同理由反覆要求入錢，最終損失逾7萬元，《東呼》亦嘗試開啟涉事網址已無法展示。有專家指，騙徒利用虛擬銀行從事詐騙比使用傳統銀行機會大，因傳統銀行需要開戶人士到銀行辦理「認識你的客戶」手續，虛擬銀行則可電子化處理。他提醒務必要小心謹慎，個人身份資料切勿輕易透露。

事主Jane憶述受騙經過，指自己推廣業務的價格約為1,000元至2,000元一條貼文，有時僅數百元，而此次涉事的商家卻開價超過一萬元。不過該商家要求連續發幾則推文，乍看之下也算合理。她續指，直到「付訂金」，商家並無直接過數到自己戶口，而是給予一條第三方擔保平台的連結要她自行去「拎錢」，但網上顯示「Yahoo」卻令她放下警惕。

Jane表示，起初並未向她要錢，只是說3,500元已經到了平台的帳戶，但她嘗試輸入銀行卡帳號取錢時，「客服」告訴她銀行卡帳號輸入錯誤，要自行存入3,500元把資金解凍才能領取，而當時檢查發現的確是輸錯了銀行卡號。之後準備領取共7,000元時，「客服」就說沒有「取零頭」，例如要取7,000元就要入賬7,001元，當時存入7,000元時未加「零頭」。之後，Jane每取錢失敗一次，就再入雙倍錢，希望取回之前已過數的錢，最後「客服」要求存入的金額已經超過10萬元，「商家」更向她表示可以借錢「頂住先」。其後Jane終覺事有蹊蹺，但已損失約7萬元幣。

Jane已就事件報案，但警方表示騙徒很可能身在內地或緬甸，所以需時排查，如果騙徒不在香港，則難以追回。《東呼》向Yahoo查詢相關平台的性質，以及是否真如Jane所認為「受到Yahoo擔保」，但至截稿前仍未獲得回覆。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，傳統銀行需要個人親身前往銀行，做一個「認識你的客戶」程序，而虛擬銀行則是需要做電子化的「認識你的客戶」。例如讓客戶拍攝身份證、拍攝樣貌鑑證是否真人等。方保僑指，上交身份證與拍攝樣貌之前，虛擬銀行本身亦無客戶樣貌資料，又如何確認客戶拍攝的身份證為真實、防偽特徵又是否能被完全捕捉到。因此被騙徒利用去做詐騙的機會比傳統銀行大很多。

方保僑提醒，如果有人要幫忙開虛擬銀行戶口也要警惕，騙徒甚至會說是只不過是說幫忙辦手續，讓受害者拍樣貌、拍身份證等，但最後是開了虛擬銀行戶口拿去借錢。所以市民需要清楚，開設虛擬銀行戶口的確很方便，但是千萬不要用本人身份證去幫其他人開戶，亦要當心有人用其他藉口套取信任以獲得身份證和幫其拍樣貌。