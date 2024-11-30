老字號酒樓疫後未走出谷底　龍寶酒家觀塘分店明日結業

本港結業潮不斷，連老字號酒樓也難逃一劫！有逾60年歷史的連鎖老牌龍寶酒家，位於觀塘廣場的分店將於明日(12月1日)結業，雖然早前曾推出10蚊鹽焗雞救亡，但始乎仍未能挽救劣勢，近日在店門貼出告示指自新冠疫情以來「艱苦經營五載，至今仍未走出谷底」，需無奈結業。有熟客紛紛表示不捨，大讚該店有人情味，經濟實惠，是一眾街坊的「秘密基地」。

東網記者前日(11月28日)到觀塘龍寶酒家分店巡視，酒樓位於15及16樓需要乘升降機才可到達，平日宣傳就靠觀塘廣場大樓外延伸出來的大型廣告牌，由開源道望去充滿濃濃港式情懷，此角度以往也是遊客「打卡」景點之一，未知日後廣告牌將如何處理。到達酒樓樓層，只見未到晚市已有約10名熟客等候。

門外貼上結業通告指「本店開業至今，走過重重逆境，艱苦經營五載，至今仍未走出谷底，實感前路渺茫，無奈決定12月1日結業，在此感謝各位貴客多年惠顧支持。」店外仍貼有多張特價套餐或小菜的廣告，可見仍有10蚊一隻、5蚊半隻鹽焗雞的救亡餸菜。

不過，最受歡迎的似乎不是鹽焗雞，而是20.8港元的馳名燒乳鴿，記者訪問了數名食客，人人也是為此而來。熟客梁婆婆居住觀塘區，指近幾年開始光顧，一周會來三次左右，最愛飲早茶，認為此店「平靚正」，對街坊來說經濟實惠，得知快將結業，晚上也特地來買花膠雞湯，她又指對員工感到不捨，並說「時時嚟慣，有啲(伙記)都認得我」，平常也會與她打招呼聊天，認為店舖頗有人情味。

另一熟客余女士則指，過去曾見酒樓賣電視廣告而認識，雖然家住將軍澳，但每次經過觀塘都會來龍寶酒家飲茶，她指近年太多餐廳結業，很多店舖結業後一整年都未能租出舖位，街邊吉舖處處，對此已見怪不怪；她又稱雖不是常來，但酒樓的乳鴿好吃又便宜，故通常是為此而來。

黃女士一行三人一同到此酒家吃晚飯，三人也是觀塘街坊，同樣大讚此酒樓「抵食」，尤其熱愛乳鴿，認為質素不錯，對於酒家結業，她們形容是臨別秋波，非常不捨，並嘆謂「個秘密天地無咗。」又稱不知道是否因北上消防潮令酒家結業，但她們十分支持本地商店，大多會留港消費，對較平民化的龍寶酒家結業感惋惜。