徵得新文物史料　記錄南京大屠殺慘狀

西條榮策的戰時日記記錄他及所在部隊向南京進犯途中一路搶劫行徑。

侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館周五（29日）舉行2024年新徵文物史料新聞發布會，公布侵華日軍第十三師團士兵西條榮策的戰時日記、日本警視廳建築課課長石井桂的調查報告《關於上海、南京的防空設施》及調查原始文件、反映日軍「慰安婦」性奴隸制度的照片等重要文物史料，獲入藏紀念館。

西條榮策的戰時日記自1937年9月25日開始，至翌年1月8日結束，多次記錄他及部隊向南京進犯途中一路搶豬及雞蛋等物品行徑。1938年1月1日，他在南京目睹大屠殺後慘況，「城外的小河裏屍體如山」。至於日本人大東仁則在日本收集到石井桂的調查報告及原始文件等，內容提及1937年年底途經常州、江陰等地，一路看到「死屍纍纍」，愈接近南京，路邊屍體密度愈高。

來自廣東省珠海市的劉昌言則收集到一批反映日軍「慰安婦」性奴隸制度照片及史料，包括上海「海乃家」慰安所建築改造圖紙，以及日軍在蘇州、太原、古北口營等地設立慰安所照片，進一步印證日軍在中國實施的「慰安婦」制度。其中有一份「慰安婦」名錄是日軍野戰醫院體檢表格，記錄種族、屋號、藝名、本名、年齡。當中記錄中國籍「慰安婦」共有12人，年齡最小只有18歲、最大則有36歲。