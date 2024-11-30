獼猴接受異種移植存活過半年　國內首次

內媒周五（29日）報道，華中科技大學同濟醫院器官移植研究所科學家團隊，本月取得異種移植研究的重大突破，基因編輯豬腎移植在獼猴體內存活超過半年，為國內首宗，標誌中國異種移植成功的第一步，同時為後續臨床研究推進奠定實驗基礎。

團隊領導人陳剛表示，針對異種移植動物試驗而言，存活180天即代表達到長期存活，而在國際通報中，猴子移植基因編輯豬腎後長期存活已接近20宗案例，故美國率先展開豬腎移植給尿毒症病人的臨床嘗試，而中國若要展開類似臨床病例研究，首先仍需在動物試驗中解決長期存活問題。

該團隊近20年深耕於異種器官移植研究，近5年尤其集中實施超過20宗新型基因編輯豬到獼猴的腎臟移植動物實驗。今年5月10日，團隊採用pCMV陰性的4基因編輯豬作為供體，將單個豬腎移植給獼猴，同時切除獼猴的自體雙腎，透過改良免疫抑制方案，最終移植腎存活184天。在移植後5個月內，獼猴的移植豬腎功能完全正常，各項生理指標亦基本正常，之後出現逐漸加重的蛋白尿，病理證實發生新生異種抗體介導的慢性排斥反應。陳剛稱，團隊未來將加強抑制抗體產生措施，進一步改善存活效果。