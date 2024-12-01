高強度間歇訓練造成心臟負擔　高風險人士宜先諮詢醫生意見

近年興起高強度間歇訓練(HIIT)，號稱可以於數分鐘內達致運動幾小時的效果，吸引一眾想瘦身又難以抽出時間做運動的都市人。有心臟專科醫生解釋，HIIT能在短時間內將心跳提升到非常高水平，但要做到「跑步一小時」的效果，則要將心跳輸出率提升到85%，往往要做到「爆偈」方能見效，這並非易事，亦令人擔心會為心臟構成負擔。醫生建議有家族病史等高風險人士，進行HIIT前應先諮詢醫生意見，即使身體健康亦最好由低強度做起。

香港心臟專科學院會董、心臟專科醫生陳曉藍表示，外國針對HIIT及心血管疾病關係的研究結果不一，對於HIIT是否適合高風險人士仍未有定論。由於一般人未必察覺到心臟隱患，陳醫生提醒，有家族病史、吸煙習慣等的高風險人士，做HIIT前應先諮詢醫護人員意見。而一般健康人士亦可由低強度做起，約達到30%心臟輸出率開始，再於兩至四周逐步增強，達到85%心率。心臟輸出率的計算方法為220減去歲數，再乘以輸出率。以一名40歲的人為例，心臟輸出率的85%則為220-40x85%＝153(bpm)。

陳曉藍又強調，曾患心血管疾病、正進行心臟復康的人不宜進行HIIT。她指出，HIIT雖有助促進心血管健康、提升心肺功能，近年亦有部分地方考慮將之引入心臟復康計劃，惟其風險及成效仍未完全確認。另外，由於HIIT涉及大量跳躍動作，會對關節帶來一定負荷，故長者亦非進行HIIT的合適群組。

想透過做運動促進健康，最重要是養成習慣，持之以恒。陳表示，一般人最好每周能做到150分鐘中強度運動。以每周做5天運動計算，即每日約30分鐘。由於平日要上班，不少人到周末才會做大量運動「補數」。她指出，做運動對促進健康的效果，視乎其頻率、強度及時間，就算周末行山「行足8個鐘」，亦未必如分開5日做中強度運動般理想。