東方日報A1：名店賊黨現中環　掠66手袋值千萬

香港百業蕭條，賊匪出動頻仍下，更專揀名店食大茶飯！位於中環甲級商廈、一間專售名牌手袋的回收寄賣店，昨晨遭3名戴帽及口罩，攜備爆門工具的賊黨破門，大肆搜掠飾櫃的手袋，約3分鐘後便攜同3個滿載「戰利品」的大袋登乘車輛逃去。店方經初步點算後，證實被掠去66個總值約1,000萬元的手袋，店舖事後暫停營業，即日已對寄賣客人根據寄賣合約作全額賠償。據悉，由於竊賊早有目標且「唔貴唔攞」，初步相信早已「踩線」並趁天光犯案。執法部門把案件列「爆竊」，正追緝賊黨及調查是否熟人所為。

遇竊的GINZA XIAOMA名牌手袋回收寄賣店，位於中環皇后大道中新世界大廈17樓。昨晨近8時，大廈保安員巡樓時，赫見該店玻璃大門被砸毀，玻璃碎片散落一地，心感不妙遂報案求助，同時聯絡租戶返回了解。警員接報到場，發現店內展示櫃玻璃窗損毀，一批名牌手袋不知所終。其後，店舖負責人返回了解，經初步點算後，證實共有66個擺放在展示櫃的名牌手袋被盜去，總值約1,000萬元。執法部門經初步調查後，把案件列作「爆竊」處理。

從店內的「天眼」片段顯示，3名竊賊疑扮作裝修工人，推着載有工具的手推車登樓，其中兩賊穿黑衣黑褲、戴黑帽和黑色口罩，另一賊人則穿白色外套、黑色褲和戴黑口罩。其中一名黑衣賊懷疑以撞門錘撞爆第一道玻璃門後，另外兩賊再以撞門錘撞爆第二道玻璃門闖入店內。

3賊由最接近店門的展示櫃開始搜掠，並把手袋放入帶來的白色大袋，由於部分展示櫃玻璃門疑上鎖，因此有竊賊負責以硬物打破玻璃，餘下兩賊則聯手擸走手袋。當3個大袋均裝滿手袋後，3竊賊即一人一袋「滿載」離去，而白衣賊疑踏中玻璃碎險些滑倒。竊賊由7時33分破門入店，至7時36分離去，犯案過程約3分鐘。

據了解，新世界大廈正門位於皇后大道中，另一出入口則於泄蘭街，案發前有一輛私家車停在泄蘭街單程路，有保安員發現後曾上前告知司機不能在上址停車。司機遂把私家車褪後至安蘭街，其後，多名男子乘搭電梯上樓，數分鐘後該批男子便攜帶數袋物品落樓，隨即登乘該私家車離去，初步相信有關私家車是接應竊賊的車輛。據悉，由於該數名形迹可疑男子帶備工具上樓，有保安員誤認他們是裝修工人，因此沒有特別為意。

消息指，由於竊賊犯案手法乾淨利落，且專門向貴價和受歡迎手袋落手，初步相信早已「踩線」，並調查是否熟人所為。

遇竊店舖GINZA XIAOMA的發言人趙先生表示，店內存放及陳列約400個名牌手袋。根據閉路電視錄影顯示，昨晨有3名賊人闖入，幾分鐘內擸走67個Hermès手袋，其中一個被發現遺留在後樓梯。失去的手袋包括25厘米和30厘米的Birkin，以及25厘米和28厘米的Kelly，4款都是最受顧客歡迎的系列。失物中有店方自己的貨物，也有客人寄賣的貨物，店舖已暫停營業。現時公司所有員工正全力點算損失及配合執法部門調查，即日已對寄賣客人根據寄賣合約作出全額賠償。

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