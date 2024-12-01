深圳赴港一簽多行個人遊今恢復 有居民指港住宿貴不過夜

深圳居民赴港個人遊今日(1日)起恢復「一簽多行」簽注安排，同時擴展至持有居住證的非深圳戶籍居民。在深圳福田其中一個自助簽注機中心，早上有不少人到場辦理簽注，而羅湖的公安機關出入境管理機構，已經有人到場辦理簽證。

在福田自助簽注機中心辦理簽注的深圳居指只用了大約10分鐘便完成手續，隨即搭高鐵前往香港旅遊，日後如果想再去香港，亦可以直接從家裏出發，不用再到公安局辦理簽注。但亦有居民「摸門釘」，因為首次簽注不能在自助機辦理，要待星期一到人工櫃位辦理，但整體覺得「一簽多行」對於需要經常到香港旅遊、探親及公幹的深圳居民十分方便。

另有居民指日後毋須提前辦理簽證，方便來回兩地，會經常到香港購物，主要購買手錶、黃金等奢侈品，又希望行李物品免稅額度可以再提高。有深圳上班族指放寬後可以更頻密到香港購物和享受美食，到香港「追星」、見偶像亦更方便，亦有居民指原本的「一周一行」已足夠應付她到港消費的需求，不會因恢復「一簽多行」而增加前往香港的意欲。

至於擴大「一簽多行」後會否影響旅客在香港過夜的意欲，有深圳居民表示，要視乎行程需要，如果時間充足，仍會選擇在香港過夜，但亦有人指恢復「一簽多行」後，來往香港方便很多，加上香港住宿成本貴，因此會選擇即日返回深圳。