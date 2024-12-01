強積金面世24周年　總資產逾1.3萬億　將迎更多改革

香港強制性公積金(強積金，MPF)制度由2000年12月1日開始實施，迄今已24年。積金局主席劉麥嘉軒今早(1日)發表網誌，指截至2024年9月，強積金總資產已超過1.3萬億，比10年前增長143%。自2000年底已經開立並在過去24年來持續有供款的僱員供款帳戶當中，三分之一有自願性供款，這批帳戶所累積的強積金資產平均約為110萬元，顯示自願性供款加強退休保障的效力。

僱主和僱員的自願性供款於2014年佔整體供款的比例為13%。經過10年演進，比例逐步上升，再加上2019年4月推出的可扣稅自願性供款(TVC)，這些屬自願性的供款於2024年首三季佔整體供款的比例達24%。TVC受不少計劃成員歡迎，截至今年9月，TVC帳戶數目共有7.9萬個，較5年前同期的1.9萬個，高出3倍。截至今年9月底，累計供款已超過110億元。

劉麥嘉軒表示，強積金即將迎來更多改革，包括「積金易」平台於今年6月投入運作所帶來的減費效應已陸續顯現；政府於明年5月1日實施取消強積金「對沖」安排，進一步壯大打工仔女的退休儲備；及明年內為強積金「全自由行」制定具體方案和完成法例修訂，在「積金易」平台全面運作後盡快實行，同時亦增強市場競爭，進一步創造減費空間。