市建局觀塘市中心設80隻大熊貓裝置　市民周五可入場打卡

更新舊區複雜而耗時，說易行難。市建局行政總監韋志成今日(1日)發表網誌，稱市建局早前在中上環推出「城蹤遊」活動，並在一個月內獲逾1,500名市民報名參加，市建局將借鑒在中上環的成功經驗，在其他舊區推展類似的措施和活動。當中，團隊將於觀塘市中心的「自由空間」，以及洗衣街／花墟道發展計劃（洗衣街項目）範圍內，舉辦聖誕節慶活動，前者會安排共80隻、最高達3米的大熊貓裝置，市民由本月6日起可到場與之打卡，以活動帶動市民、連繫社區。

市建局收回觀塘市中心發展項目最後一期的招標後，將項目範圍土地打造成「自由空間」，除市建局外，亦開放予政府部門和地區團體舉辦活動，包括在節慶期間舉辦聖誕市集和嘉年華、新春夜市等促進人流及經濟的活動，累計吸引超過100萬人次到訪。

聖誕將至，市建局團隊將於觀塘市中心舉辦大型節慶活動，以「蛻變」為主題，安排共80隻、身高0.5米至3米的大熊貓裝置，遍佈在「自由空間」的不同角落，讓市民和遊客「打卡」。其中，兩隻1.5米高的大熊貓會化身為工業風的機械熊貓，及代表多元宇宙的太空人熊貓，以展現觀塘市中心由昔日的傳統工業區。市民由本月6日起，可以到訪「自由空間」欣賞各大熊貓裝置。而在聖誕過後，團隊將為「自由空間」的大熊貓換上農曆「賀年新裝」，讓節日氣氛延續至明年3月。

至於洗衣街項目，團隊將率先在本月中旬，配合聖誕節氣氛，在花墟舉辦首個戶外聖誕節慶活動，為洗衣街與花墟道部分路段裝上燈飾，為花墟展現色彩。團隊又會在洗衣街與花墟道交界的行人空間設大型聖誕裝置。在聖誕節前的周末，與花墟部分商戶、地區團體合作，以花為題材，舉辦工作坊，與市民和遊客歡度佳節。