政府指消費服務輸出須提升　深圳恢復一簽多行為港經濟添活力

經濟復甦緩慢，中小企融資困難。財金官員亦指今年本港經濟總體溫和增長，惟本地消費和服務輸出表現仍須進一步提升，而包括深圳恢復一簽多行個人遊簽注來港等支持本港旅遊業發展的措施，加上本地零售及餐飲等各行業積極創新、提升效率和服務，將為本港的經濟增添活力。

深圳市戶籍居民申請「一簽多行」個人遊簽注來港的安排今日(1日)恢復，並擴展至持居住證的深圳市非戶籍居民。財金官員今日在網誌中指新措施讓深圳居民來港可以更方便、時間可以更靈活，不但對本地旅遊、零售、餐飲等相關行業帶來支持，也促進港深兩地人員更便捷暢達的雙向往來，讓彼此經濟和人文交流上更為緊密。

該官員續稱，港府正努力在全球各地推廣香港，隨着招商引資工作漸見成績，在港發展的內地、亞洲以至歐美企業數目已錄得可觀增長，不同地方的企業家在港投資興業、以至置業居住，顯示對香港的信心。

對於香港國際機場三跑系統上周正式啟用，該官員指當局正繼續積極擴展香港的航空網絡，鼓勵航空公司開設更多航點和增加航班。該官員指上月香港與沙特阿拉伯利雅得恢復直航，加速推進兩地的交流合作，而今年到明年上半年，本地航空公司還新增到內地西寜、舟山、黃山、老撾萬象、美國達拉斯及印度海德拉巴的航班，而對外的航點增加，進一步鞏固和提升香港國際航空樞紐的地位和競爭力。