內地高校招收文憑考學生今接受報名　審核結果明年1.10可供查閱

有意到內地升學的2025年文憑試考生，內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃今日(1日)起接受網上報名。

文憑試收生計劃的報名及相關程序以網上形式進行。申請人須即日至12月31日期間，登入廣東省教育考試院網頁，在「報名報考」選項欄選擇「香港文憑試招生」一項，填寫申請表及上傳香港身份證掃描副本；有效《港澳居民來往內地通行證》或《港澳居民居住證》掃描副本；及數碼證件相片。

申請人可於明年1月10日前登入報名系統查閱報名資格審核結果。如申請人曾按系統要求提供補充資料，可於明年1月23日前登入系統查閱最新審核結果。所有通過報名資格審核的申請人須於明年1月31日前按系統指示繳交費用並完成報名確認程序，申請人將會獲發考生編號，以資識別。申請人亦可於明年2月14日前登入系統查看考生編號。

根據國家教育部公布有關2025/26學年文憑試收生計劃的具體安排，145所內地高等院校將依據香港中學文憑考試成績擇優錄取，免卻同學參與內地聯招試的需要。國家教育部已委託中華人民共和國普通高等學校聯合招收華僑港澳台學生辦公室負責網上報名及審核，並委託中國教育交流(香港)中心承辦報名資格審核及招生宣傳等事宜。

此外，於指定內地院校修讀學士學位課程的合資格香港學生，可申請內地大學升學資助計劃下的經入息審查資助或免入息審查資助。2025/26學年資助計劃的申請詳情將於明年年中公布。