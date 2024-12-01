以科技提升貨運處理能力　香港機場獲頒多個國際獎項

香港國際機場的貨運服務在疫後快速復常，本年更獲頒「年度最佳貨運機場—亞太地區」及「年度最佳航空貨運技術供應商」等多個著名國際獎項，以表揚其在貨運服務方面的超卓效率及創新表現。機管局商務執行總監陳正思表示，一直致力透過科技和創新，提升的貨運處理能力和效率。又提及日前投入運作的三跑系統，指將提升運力，可應付每年達到1,000萬公噸貨物，會繼續努力致力鞏固機場作為國際航空樞紐的地位。

第11屆「Payload Asia Awards」於新加坡舉行，香港國際機場榮獲「年度最佳貨運機場—亞太地區」及「年度最佳航空貨運技術供應商」殊榮，是連續第3年獲Payload Asia肯定，為航空交通基礎建設，以及貨運網絡方面均為區內表現最優秀的機場。

通過與傳訊香港有限公司(Global Logistics System (HK)) 協作，香港機場管理局在其「香港國際機場貨運數據平台HKIA Cargo」進口單元中，結合全球首創符合國際航空運輸協會ONE Record標準的電子文件夾(ePouch)，榮獲「年度最佳航空貨運技術供應商」獎。該創新單元簡化了進口貨運處理流程，實現無紙化操作，讓香港與海外發貨地的用戶以電子方式連繫，提升整體服務體驗。這是香港國際機場連續第二年憑藉航空貨運技術獲嘉許。

另外，於倫敦舉行的第40屆「Air Cargo News Awards」上，香港國際機場繼2019年後，再次獲頒「年度航空貨運樞紐」殊榮。在「超級樞紐博覽會2024」上則榮獲「最佳貨運樞紐」及「最佳可持續發展計劃」兩項殊榮。「最佳貨運樞紐」嘉許香港國際機場擁有先進的貨運設施及提供高效服務，而「最佳可持續發展計劃」則肯定香港國際機場在推動可持續發展方面推出全面的願景、承諾及措施。