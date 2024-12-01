秋祭紀念器官捐贈者大愛　8年來救活逾230病人

為感謝器官捐贈者大愛無私為病人延續生命之光，多個醫護團體今日(1日)與16名捐贈者家屬，在將軍澳華人永遠墳場舉行大愛恩人秋祭儀式。自紀念花園建成8年多以來，79位器官捐贈者的器官，已救活了230多位病人。有心臟移植康復者表示，獲得換心機會讓他重獲新生，現在積極投入義工工作，並透過運動強身健體，活出生命的姿采。

心臟移植康復者馬暢初年輕時因為常在內地工作，飲食休息不定，生活習慣紊亂。他50多歲已經有高血壓、糖尿病、冠心病等需要通波仔，心臟功能只剩不足30%。醫生說只有換心才能續命，等候3年後，於2019接受心臟移植。當時其子正在國外求學，如今喜見兒子已大學畢業長大成人。馬接受移植後，今年參加第5屆香港移植及透析人士運動會更奪得飛鏢金牌及草地滾球銅牌的佳績︒

黃炎華在20多年前也是因經常應酬，作息不定時，引致腎衰竭，後來獲得換腎機會而重生。但在疫情期間，兩次患上新冠肺炎，令腎臟功能受影響，最近需要重新洗腎。他說，腎病患者經常感到疲倦，就如每天都要通宵工作一樣，而每次洗腎都要花上一整晚時間，還要跟從嚴謹的步驟及需要家人陪同。所以，器官移植才是最佳的治療方案。

香港器官捐贈行動組召集人周嘉歡醫生表示，「大愛恩人」紀念花園已經建立了8年多，79位器官捐贈者的器官已救活了230多位病人，同時令230多個家庭保持完整，實在功德無量︒另外，今年10月舉辦的第五屆香港移植及透析人士運動會，400多位運動員參加了9項運動比賽，其中12位運動員來自器官捐贈家庭，另外20位器官捐贈家屬亦到場為運動員頒獎，一齊見證器官移植康復者的成績︒