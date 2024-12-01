單身基層被忽視　有個案輪候公屋16年　嘆「唔夠長命無份住」

有調查指，67%的受訪非長者基層單身人士正居住在不適切居所6年或以上。

本港非長者基層單身人士頗眾，惟許多政策卻將此族群排除在外，令他們生活堪憂。社區組織協會今日(1日)發布相關調查，發現近7成受訪者正居住在不適切居所6年或以上，而該類人士不能申領現金津貼，以至申請簡約公屋等，促請政府即時開放輪候公屋滿3年的非長者單身可申請簡約公屋，並改革公屋計分制。有個案輪候公屋達16年，惟因計分制而裹足不前，坦言不夠長命不能住公屋。

社協在今年10月至11月期間，向131名基層且居住於不適切居所的非長者單身人士進行調查，發現67%的受訪者正居住在不適切居所6年或以上，58%受訪者預測自己5年後仍會租住劏房、板間床或床位，只有不足1%受訪者認為自己有能力購買資助房屋，反映基層非長者單身者，如無公屋政策介入，難以改善住屋狀況。

輪候公屋達16年之久的孫先生指，多年前已開始「差20分可以上樓」，至今仍然差20分，慨嘆「單身是否一個罪呢？」，直言非長者單身人士排隊上樓排得較長，不夠長命是無法住公屋，連簡約公屋也不能受惠，盼政府正視及改變現有政策。

社區組織協會副主任施麗珊表示，目前現金津貼及簡約公屋等政策，非非長者基層單身人士通通無份，在「配額及計分制」下，年齡為分配公屋的因素之一，認為「房屋需要，與年齡不是有絕對關係」，有關計分方法，令居民難以預計何時可以上樓，認為應主要考慮居住環境。她指非長者單身人士不介意輪候時間長一點，惟目前不少人20年也未能上樓是太嚴重，質疑政策過份傾鈄。