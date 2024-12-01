將軍澳慈善跑為罕見病童籌款　促進社會關注及支持

有團體於將軍澳舉辦慈善跑活動，分別設有1公里、3公里及10公里賽事，包括個人賽、企業賽及校際賽，除了公眾參與之外，多名政府官員亦都身體力行支持活動，而「寵愛行」參加者則可與毛孩一同為罕見病兒童籌款，吸引超過2,500名跑手參與，大會表示扣除成本後籌得善款將全數撥捐支援病童，促進社會對罕見病的關注及支持。

Lifewire Run 2024【愛跑．將軍澳】慈善跑今年已踏入第七屆，Lifewire創辦人彭一邦表示，感謝各方身體力行為罕見病童及家人籌集善款，並期望藉此平台促進大眾對罕見病的認識。Lifewire總經理梁劍紅則表示，今年賽事移師於將軍澳舉行，眾多位跑手能夠在天朗氣清的週末參與賽事，另外今次首辦實體寵物行，吸引不少愛寵之人攜同毛孩一同參加慈善跑，令活動場內增添不少歡笑。

梁劍紅續指，Lifewire多年來支援多個罕見病童個案，在成長過程中陪同他們走過崎嶇不平的路，亦感覺到他們堅韌的生命力。未來會繼續努力感染社會，宣揚關注罕見病的訊息，希望共融精神深入社群。